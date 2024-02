Spalletti, adesso hai un problema in più | Vuole spazio tra i titolari: impossibile non convocarlo

Un calciatore reduce dall’Europeo vinto nel 2021 vuole tornare ad essere protagonista con la maglia azzurra. L’obiettivo è convincere Spalletti in vista di Euro 2024

Il campionato europeo che si terrà la prossima estate in Germania è sempre più vicino e per il Ct della Nazionale Luciano Spalletti è tempo di sciogliere gli ultimi nodi in vista della rassegna continentale. Sono infatti diversi i giocatori in bilico che possono ancora sperare di poter rientrare nelle grazie del tecnico di Certaldo.

Ovviamente tutto dipenderà dal finale di stagione e da quanto i calciatori che aspirano alla convocazione riusciranno ad incidere nelle loro formazioni di club. D’altronde la forma fisica è importantissima in un torneo compresso come quello continentale. Dunque soprattutto chi da aprile in poi si rivelerà più sul pezzo potrà avere maggiori chance.

Uno degli anelli deboli della Nazionale negli ultimi anni è sicuramente l’assenza di interpreti offensivi. L’unico che ha dei numeri importanti è chiaramente Immobile giunto a quota 200 centri in Serie A. L’attaccante della Lazio però già da qualche anno è spesso alle prese con problemi fisici che ne stanno limitando le prestazioni.

Dietro di lui di fatto c’è un vuoto di potere in cui potrebbero incunearsi diversi bomber del campionato. Uno in particolare vuole assolutamente esserci e si è candidato senza troppi giri di parole. Il cambio di maglia a gennaio potrebbe aiutarlo e non poco nel raggiungimento dell’obiettivo.

La possibile arma in più per Spalletti in vista dell’Europeo

L’attaccante in questione è Andrea Belotti, che proprio nell’ultimo giorno di mercato è passato dalla Roma alla Fiorentina in prestito. L’ex torinista di poter rinascere a Firenze dopo l’esperienza non propriamente positiva nella Capitale. Se il buongiorno si vede dal mattino però le premesse sono ottime.

Il gol all’esordio al Franchi sotto la Fiesole è sicuramente di buon auspicio. Per questo al termine della sfida vinta per 5-1 contro il Frosinone il Gallo ha manifestato i suoi desideri futuri: “L’Europeo è un mio obiettivo, ma passerà sempre dal campo e dalle prestazioni che farò con la Fiorentina. Penserò a migliorarmi giorno dopo giorno e ad aiutare la mia squadra. Poi indossare la maglia dell’Italia per me sarà sempre un orgoglio e un onore”.

I numeri di Belotti con la maglia della Nazionale

Un legame quello con l’Italia che ha radici profonde. Dall’esordio arrivato nel 2016 ad oggi ha messo a segno 44 presenze e ha messo a segno 12 gol. Ha fatto parte della spedizione vincente ad Euro 2020 dove ha trovato la rete solo nella lotteria dei rigori contro la Spagna in semifinale.

Belotti è ben conscio che Spalletti sta facendo le sue valutazioni per quanto riguarda gli attaccanti da chiamare. Per questo si augura di convincerlo a suon di gol e di buone prestazioni: “Spero che venga a vedere le partite, ma anche se non viene direttamente so che le guarda. È un maestro di calcio, penso solo a far bene in campo”.