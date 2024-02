“Difficilmente inizierà la prossima stagione”: Allegri, il suo futuro è già scritto | Alla fine è arrivato l’annuncio

Il futuro della panchina della Juventus è ancora tutto da decifrare. Tutto ruota attorno ad un particolare di non poco conto

La stagione della Juventus non sta prendendo la piega che la piazza si auspicava. Arrivati a questo punto i tifosi speravano quanto meno di contendersi il titolo con l’Inter fino all’ultima giornata. Al momento la possibilità di insidiare i nerazzurri sembra essere naufragata, in particolar modo dopo lo scontro diretto in cui è emerso in maniera chiara il divario tra le due formazioni.

Uno dei principali imputati di questo calo improvviso è il tecnico Massimiliano Allegri che ormai da tempo divide la piazza. C’è chi è riconoscente per via dei successi ottenuti nella sua prima esperienza bianconera e chi invece vorrebbe cambiare in favore di un allenatore che faccia esprimere meglio la squadra.

Ovviamente bisogna fare i conti con i risultati. In questa stagione l’obiettivo minimo era conquistare un posto nella prossima Champions League che si preannuncia più ricca che mai. Considerando l’ampio margine sul quinto posto, allo stato attuale non sembrano esserci particolari problemi.

Inoltre anche la quinta posizione potrebbe tornare utile per l’accesso alla massima manifestazione continentale qualora le italiane dovessero far bene nelle coppe europee da qui alla fine della stagione. Insomma a meno di clamorosi colpi di scena la Juventus il prossimo anno tornerà a sfidare le grandi d’Europa.

Juventus: Allegri rimane se…

Dunque tutto ruota intorno al momento in cui la Juventus certificherà la qualificazione alla prossima Champions. A quel punto le parti si incontreranno per cercare di trovare un’intesa per il prolungamento di contratto. L’accordo in essere scade nel 2025. Per poter programmare un futuro ambizioso è necessario il rinnovo.

Ovviamente sarà importante anche la campagna acquisti. La Juventus ha necessità di aumentare il tasso tecnico e qualitativo del centrocampo. Al tempo stesso ha bisogno di un attaccante di classe e fantasia soprattutto se dovesse andar via Chiesa (che comunque porterebbe liquidità in cassa).

La condizione tassativa di Allegri

Al tempo stesso anche Allegri vuole le sue certezze come spiegato dal tweet di Giovanni Albanese, giornalista che segue molto da vicino le vicende della Juventus. Qualora non dovesse esserci nessuna intesa per il rinnovo difficilmente il tecnico toscano inizierà la prossima stagione in panchina con la prospettiva della scadenza a giugno 2025.

La sensazione è che questa ipotesi sia l’unica da escludere e che si andrà verso o il rinnovo fino al 2026 o all’addio a fine stagione. Qualora si verificasse ciò in casa Juve sarebbe la fine di un’era e il conseguente inizio di un’altra. I tifosi ovviamente sperano possa essere vincente come quella vissuta fino al 2020.