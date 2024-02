Mourinho, che cosa hai combinato? Con te sedeva in panchina: ora è l’idolo dei tifosi

L’ex tecnico dei giallorossi non lo considerava tra i titolarissimi. Ora è tornato ad essere il bomber di un tempo.

Tra gli allenatori attualmente senza squadra, a gran sorpresa, è giusto parlare del portoghese José Mourinho. Fino a poche settimane fa, quest’ultimo sedeva sulla panchina della Roma ma, a seguito dei risultati poco convincenti e della sconfitta contro il Milan, è stato sollevato dall’incarico.

Il suo contratto era in scadenza nel mese di giugno dell’anno in corso. Nonostante ciò, l’allenatore sembrava quasi certo che ci potesse essere un dialogo aperto con la società. L’obiettivo era sperare di continuare un percorso nella Capitale. Ciò non è avvenuto e, quando è stato costretto a lasciare definitivamente la causa giallorossa, molti sono stati i tifosi che lo hanno salutato con lacrime, emozioni e dispiacere, ringraziandolo per quanto di buono operato in questi anni a Roma.

Ricordiamo infatti che con il suo approdo nel 2022, è riuscito a riportare un trofeo europeo in città che mancava da diverso tempo. La vittoria in Conference League, infatti, si è rivelata provvidenziale al fine di legare sempre di più i sostenitori al suo nome.

Un allenatore del suo calibro, in passato ha allenato grandissime squadre come il Real Madrid e il Chelsea. Mentre, nel nostro Paese aveva lasciato un ricordo indelebile. I tifosi nerazzurri dell’Inter, infatti, non dimenticheranno mai l’anno 2010 quando Mourinho sedeva proprio sulla panchina lombarda e ha conquistato il triplete, trionfando in campionato, Coppa Italia e Champions League.

I successi all’Inter

In quell’Inter dei sogni giocava anche il giovane austriaco Marko Arnautović che, dopo tante esperienze e diversi anni, è tornato in nerazzurro come principale sostituto del bomber francese Marcus Thuram. Mourinho sembrava potesse essere pronto anche ad accettare proposte faraoniche in Arabia Saudita ma, allo stesso tempo, in tempi non sospetti non ha mai disdegnato questo campionato ma non ora.

Per lui, infatti, potrebbero giungere anche proposte dalla Serie A già dal prossimo campionato. C’è chi immagina che possa addirittura essere il successore di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli ma, ad oggi, sono solo indiscrezioni sul web.

Belotti, bomber ritrovato

Quando ha allenato la Roma fino a qualche settimana fa, tra i giocatori che spesso sedevano in panchina è giusto parlare del gallo Andrea Belotti. Quest’ultimo, proprio nella fase conclusiva della sessione di calciomercato invernale, è stato ceduto alla Fiorentina ed ora sembra essere tornato il bomber che destava le difese avversarie ai tempi del Torino.

Ancor prima di disputare il match di recupero contro il Bologna, l’attaccante dei viola ha così commentato la sua nuova esperienza a Firenze ai microfoni di Dazn: “Sono consapevole delle mie qualità e convinzioni. Quando uno ha la possibilità di potersi esprimere i risultati arrivano.”