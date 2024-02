A noi non serve minimamente: Lotito respinge le accuse | Nessun acquisto per questo motivo

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha spiegato perché nel corso del mercato di gennaio non è arrivato nessun giocatore

La finestra di mercato invernale non ha regalato nessun nuovo arrivo in casa Lazio. Quindi, si andrà avanti con la medesima rosa con cui è stata iniziata la stagione. La piazza per forza di cose non ha per niente gradito l’immobilismo della società e sperava invece che potesse arrivare qualche rinforzo.

D’altronde i biancocelesti insieme a Fiorentina ed Atalanta sono le tre squadre che sono ancora in corsa su tre fronti e poter contare su forze fresche avrebbe di certo fatto comodo. A ciò vanno aggiunte le difficoltà offensive della squadra che non riesce a segnare con la medesima continuità dello scorso anno.

Le prestazioni altalenanti di Felipe Anderson e Zaccagni, i continui problemi fisici di Ciro Immobile e la scarsa vena realizzativa di Castellanos sono tra le principali cause di questo trend per niente positivo, che per forza di cose andrà invertito con le risorse rimaste a diposizione.

La dirigenza dal canto suo negli ultimi giorni di mercato aveva provato a sondare il terreno per alcuni talenti inglesi della Championship (Serie B inglese) e soprattutto per Ryan Kent, esterno offensivo che milita attualmente nel Fenerbahce. La trattativa che sembrava in dirittura d’arrivo è incredibilmente saltata all’ultimo secondo.

Lotito: “Non abbiamo fatto acquisti perché…”

Questo però ormai fa parte del passato. Il presidente Lotito infatti ha ribadito il suo punto di vista in merito al calciomercato appena conclusosi in un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”: “Non avevamo bisogno di rinforzi. Crediamo nella forza di questo gruppo su cui abbiamo puntato e da cui ci aspettiamo ancora tanto”.

Un parere già noto, che non è piaciuto ai tifosi, i quali speravano di poter vedere qualche nuovo arrivo per poter risalire la china vista la prima parte di campionato abbastanza deludente. Certo, le prestazioni della Lazio sono decisamente migliorate rispetto a qualche mese fa. La concorrenza per l’Europa è però foltissima e ogni passo falso alla fine dell’annata potrebbe risultare deleterio.

Lotito su Kent: “Non mi interessa…”

Il patron biancoceleste nel corso dell’intervista si è lasciato andare anche ad una battuta sul mancato acquisto di Kent: “Non conosco il motivo che l’ha spinto a fare un passo indietro. A questo punto nemmeno mi interessa. Per noi rappresentava un’occasione a costo zero, un surplus”.

Dunque, niente drammi. La dirigenza è fiduciosa e ritiene che questa squadra così com’è possa ancora far bene e centrare i propri obiettivi stagionali. La palla adesso passa il campo. Lì si vedrà se questa strategia si rivelerà vincente o meno. Le prossime partite tra campionato e coppe saranno fondamentali per capire le reali ambizioni della squadra di mister Sarri.