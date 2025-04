Primavera, il Palermo torna alla vittoria: Spezia k.o. 2 – 1

Il Palermo Primavera rialza la testa dopo il ko con il Perugia e lo fa nel modo migliore: battendo in casa lo Spezia per 2 – 1. Per i ragazzi di Del Grosso è la seconda vittoria nelle ultime cinque partite, un successo che permette ai rosanero di accorciare leggermente il gap dalla zona playoff, ora distante appena due punti.

Nella prima frazione il Palermo parte forte e dopo sei minuti trova subito il gol del vantaggio con Vaccaro. I padroni di casa continuano a spingere per mettere in sicurezza la partita, ma si va all’intervallo sull’1 – 0.

Nella ripresa la gara si complica per i giovani rosa, costretti a giocare in inferiorità numerica dal 57’. Nonostante l’uomo in meno, dieci minuti più tardi arriva il raddoppio di Di Mitri che mette in discesa il finale. Lo Spezia però non molla, continua a spingere e al 90′ minuto accorcia le distanze con Occhione, ma la squadra di Del Grosso tiene botta fino alla fine e porta a casa tre punti pesantissimi.





Al termine della gara è intervenuto il tecnico dei baby rosanero, Cristiano Del Grosso, che si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra. “È stata una partita da incorniciare, non soltanto per la vittoria. Oggi eravamo consapevoli del peso specifico che avrebbe potuto avere questo risultato considerata la possibilità ancora aperta di disputare i playoff. Adesso ci godiamo la vittoria per poi ricominciare con la testa giusta in vista delle ultime tre partite”.

Nel prossimo turno i rosanero saranno impegnati in trasferta contro il Napoli, attualmente secondo in classifica. Un avversario tosto, ma per il Palermo sarà fondamentale cercare altri tre punti per continuare a inseguire l’obiettivo playoff.

