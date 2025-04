Catania, rientra Grella: attese novità su centro sportivo, logo e direttore generale

Il Catania ha chiuso la settimana di lavoro con un’amichevole contro il Modica, prima di prendersi una breve pausa dagli allenamenti. I rossazzurri torneranno in campo nei prossimi giorni tra Misterbianco e il Cibalino, con l’obiettivo di preparare al meglio il finale di stagione. Nel frattempo, come riportato da “La Sicilia”, è previsto anche il ritorno in sede del vicepresidente Vincenzo Grella, dopo aver incontrato in Australia la proprietà Pelligra.

L’attenzione dei tifosi non è rivolta soltanto ai risultati sul campo, ma anche su temi importanti che riguardano il futuro del club etneo. Tra queste, c’è la situazione di Torre del Grifo: non è da escludere che la società possa presentare un’offerta diretta, che il Tribunale valuterà tenendo conto anche di eventuali proposte concorrenti. Un altro punto che interessa fortemente i tifosi, riguarda il possibile ritorno allo storico logo del Catania. Un tema molto sentito dall’ambiente rossazzurro.

Sul fronte dirigenziale, prende sempre più piede l’ipotesi che a ricoprire il ruolo di direttore generale possa essere Alessandro Zarbano. Si sarebbe già trovato un accordo di massima: il profilo di Zarbano avrebbe convinto tutti, soprattutto in un momento in cui il club ha bisogno di solidità a livello gestionale e finanziario.





LEGGI ANCHE

PALERMO – CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI