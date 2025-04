Serie C, Sorrento – Avellino: dove vederla in diretta tv e streaming

L’Avellino si gioca la promozione in Serie B. La squadra di Biancolino affronta il Sorrento in una sfida da non perdere. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di oggi, sabato 19 aprile. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

AVELLINO IN SERIE B? LE COMBINAZIONI

SORRENTO – AVELLINO IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canali 202 e 252. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go. Il campionato di Serie C si potrà seguire su Sky Sport (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione) tra Regular Season, Playoff, Coppa Italia e la Supercoppa.