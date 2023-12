Il Palermo Primavera saluta il 2023 con il match contro il Crotone: i rosanero scenderanno in campo per l’ultima dell’anno sabato 23 dicembre, per poi tornare a giocare il 13 gennaio.

Per l’occasione il calcio d’inizio non sarà alle 14.30, bensì alle ore 13: a riportare il cambio d’orario è stato un comunicato della Lega B.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LESIONE PER COULIBALY