Primavera, prima dell’anno per il Palermo: c’è la Virtus Entella

Il Palermo Primavera torna in campo dopo la sosta: la prima partita dell’anno vedrà i rosanero affrontare la Virtus Entella per la 14a giornata di campionato, match in programma alle 0re 12 al Pasqualino di Carini.

I rosa hanno chiuso la prima parte di campionato con 23 punti conquistati (7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) che hanno permesso loro di chiudere il 2023 al quinto posto, l’ultimo utile per giocare i playoff. L’ultima partita giocata ha fatto registrare una vittoria in casa contro il Crotone, contro l’Entella la parola d’orine è continuità.

La partita non è da sottovalutare: i liguri hanno 18 punti e sono a metà classifica, vengono da una sconfitta casalinga per mano del Perugia. In campionato hanno totalizzato 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, perfetto equilibrio dunque.

La selezioni rosanero si presenta senza particolari sorprese: nessun movimento di mercato in entrata per il Palermo, che ha invece perso Vitucci, rientrato all’Atalanta, club che ne detiene il cartellino.