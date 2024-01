Così all’andata: Palermo, col Cittadella un brutto k.o. e bordata di fischi

Une delle peggiori prestazioni stagionali, seguita da una bordata di fischi per il Palermo. Nella gara d’andata col Cittadella è arrivata una brutta sconfitta, con il gol di Pandolfi subito al settimo minuto di recupero del secondo tempo.

Il gol subito al 97′ suona ancora come una beffa, tuttavia è innegabile che arrivò dopo una prestazione deludente da parte dei ragazzi di Corini, incapaci di impensierire realmente il portiere ospite Kastrati. Il Palermo chiuse il match senza mai calciare nello specchio della porta avversaria e proprio agli ultimi scampoli di partita il bel cross proveniente dalla sinistra di Carissoni fu tramutato in gol dall’incornata all’interno dell’area piccola di Pandolfi.

Alla fine di quella partita il Palermo aveva 23 punti, il Cittadella 19: i rosanero erano terzi in classifica alle spalle di Parma e Venezia, nelle zone più nobili della classifica; dall’altro lato il Cittadella occupava il nono posto in graduatoria, a ridosso della zona playoff.

Oggi la musica è piuttosto diversa: i veneti dopo 19 partite hanno raccolto 33 punti e oggi occupano la quarta posizione in classifica mentre i rosanero al momento si trovano al sesto posto con 32 punti. Vincendo, dunque, Corini e i suoi potrebbero compiere un importante balzo in classifica per affermarsi in zona playoff.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS