Giuseppe Scienza è il nuovo allenatore della Pro Vercelli. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club per due anni. La notizia è stata riportata direttamente sui canali ufficiali della società attraverso un comunicato.

Di seguito la nota: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Giuseppe Scienza”.

“Scienza (54 anni) nato a Domodossola è un veterano della categoria, ha allenato in precedenza in serie C Viareggio, Cremonese, Alessandria, Feralpi Salò e Monopoli, oltre agli incarichi di Brescia (in serie B ) e Chiasso (in serie B Svizzera). L’allenatore si è legato alla Pro Vercelli con un contratto biennale”.