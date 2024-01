“Prossimo CT azzurro”: ribaltone imprevisto, il tecnico costretto a parlare | Ecco cosa è successo

Clamoroso retroscena che stravolge la nostra amata Nazionale. Cambio di guardia improvviso e i tifosi sono letteralmente stupiti.

Nel mondo del calcio italiano, un nome risuona con particolare eco in questi giorni: Luciano Spalletti. Dopo il trionfo nel 2023 che ha portato il Napoli a sollevare lo Scudetto, il tecnico di Certaldo ha intrapreso una nuova avventura al timone della Nazionale Italiana. Un incarico prestigioso che ha innescato davvero grande entusiasmo tra i tifosi italiani.

L’anno dello Scudetto conquistato dal Napoli sotto la guida di Spalletti è stato un viaggio unico che, quest’anno, sembra essere purtroppo un lontano ricordo. Un mix di tattiche perfette, gestione impeccabile e la sua inconfondibile grinta hanno plasmato una squadra che ha dominato la Serie A con un calcio avvincente e spettacolare.

Le sue capacità di motivazione e il suo approccio strategico hanno trasformato i calciatori azzurri in un’autentica forza da temere anche in Champions League. Ora, Luciano porta la sua esperienza e il suo carisma sulla panchina della Nazionale italiana, continuando la sua missione di forgiare il calcio italiano a livello internazionale.

Il suo arrivo è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi, ansiosi di vedere come la squadra si destreggerà nel difendere il titolo con i prossimi Europei che si giocheranno quest’anno, in Germania. L’approccio di Spalletti alla gestione della Nazionale è stato caratterizzato da una combinazione di disciplina tattica e un tocco di innovazione rispetto al passato.

Da Jorginho a Chiesa

La sua visione per il gioco non è solo basata sulla vittoria, ma anche sulla creazione di un calcio spettacolare e sinergico, in perfetto stile italiano. E’ riuscito, sin da subito, a ridare fiducia a giocatori che, negli ultimi tempi sembravano essere smarriti. Basti pensare al ritorno, tra i convocati, di Jorginho, ex punto di riferimento del centrocampo partenopeo.

Fra tutti, è giusto parlare di Federico Chiesa che, negli ultimi match validi per le qualificazioni ad Euro 2024, ha dimostrato a suon di goal e di assist, la sua importante presenza in mezzo al campo. Ormai, questo fortissimo giocatore, si candida ad essere tra i titolari inamovibili dei prossimi impegni fondamentali con la nostra Nazionale.

Djordjevic nuovo CT azzurro?

A rischiare il posto, però, ad oggi non è sicuramente Luciano Spalletti che, per fortuna, gode di grandissima stima e fiducia anche per il suo recente operato. Il cambio di guardia riguarda sì la Nazionale italiana, ma non quella di calcio. Parliamo infatti del nuovo CT azzurro del basket.

Secondo quanto riportato da sport klub, Sasha Djordjevic sarà il nuovo allenatore e in Serbia danno ormai la notizia come scontata. Il coach, però, dal canto suo, ha smentito il tutto con un tweet. Al momento, quindi, c’è da attendere quelle che saranno le prossime smentite o piacevoli conferme.