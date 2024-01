Rafael Leao, l’addio è struggente | Ma lui è felice: finalmente si volta pagina

Questa volta l’addio ai rossoneri è davvero imminente. Il campione lascia la Lombardia e la tifoseria non accetta la cessione.

In questo nuovo campionato di Serie A, tra i calciatori che non stanno dimostrando di essere pienamente in forma come in passato sicuramente andrebbe menzionato il portoghese Rafael Leão del Milan. Il gioiellino di Stefano Pioli, infatti, ha iniziato una stagione in sordina dove, tra infortuni e prestazioni deludenti, non starebbe dimostrando tutto il suo immenso valore come avvenuto negli anni scorsi.

In realtà, la vena prolifica dell’attacco rossonero sembra trovare grande difficoltà anche con l’altro centravanti ovvero il francese Olivier Giroud. Purtroppo, la situazione sembrerebbe essere davvero complicata e non è da escludere che nella prossima finestra di mercato estiva, l’attaccante portoghese possa lasciare definitivamente la Lombardia e accettare qualche offerta estera.

Secondo alcune indiscrezioni del web delle settimane scorse, squadre di Premier League e della Liga spagnola avrebbero messo gli occhi su Rafael Leão per dargli un ulteriore chances di dimostrare tutto il suo immenso talento. Quest’anno, i rossoneri, si ritrovano ad essere la terza forza del campionato alle spalle di Juventus e Inter.

Pertanto, l’esclusione della Champions League e l’attuale situazione in classifica, potrebbero indurre il talento della Nazionale portoghese a prendere seriamente in considerazione un trasferimento all’estero nella prossima sessione di calciomercato estiva. A questo punto, le tante pretendenti saranno pronte a farsi avanti.

Le strategie per cedere Leao

Chiaramente, è da escludere che qualche squadra di Serie A possa puntarlo semplicemente perché la dirigenza rossonera semmai dovesse privarsi di questo forte talento, preferirebbe farlo in un modo preciso: incassando un importante somma di denaro e non averlo come acerrimo nemico in campionato.

Attualmente, però, sembrerebbero esserci anche altri tesserati del Milan pronti a salutare la Lombardia e ad accettare offerte estere. Fra tutti sarebbe il caso di parlare di uno dei pupilli di Stefano Pioli che, negli ultimi tempi ha perso un po’ di lucidità e di gerarchie in mezzo al campo.

Krunić ai saluti

Stiamo parlando di Rade Krunić che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, potrebbe sin da subito lasciare Milano e approdare in Turchia vestendo la casacca del Fenerbahçe. In questo modo avrebbe la possibilità di tornare ad essere un titolare inamovibile giocando competizioni importanti.

Da quando dalla scorsa estate sono giunti diversi innesti a centrocampo, Pioli gli ha preferito spesso altri calciatori. Ciò non ha fatto altro che intensificare nella sua mente la possibilità di prendere in considerazione una cessione in un club blasonato.