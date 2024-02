Raimondo: “Soddisfatto della gara, il gol è stato fondamentale”

Antonio Raimondo, giovane attaccante della Ternana, è stato intervistato dopo la bella vittoria contro il Palermo e ha commentato la partita, parlando anche del suo gol.

“Se continuo a segnare in trasferta mi sta bene, sono fiducioso, le reti in casa arriveranno – afferma – . Cerchiamo di fare sempre il nostro gioco. Sono soddisfatto della partita, per un attaccante fare gol è fondamentale. Prima di tutto viene la prestazione, sono molto felice. Ringrazio Breda perché mi dà fiducia, spero di continuare a ripagarla”.

