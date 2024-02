Segre: “Siamo partiti forte, ma hanno segnato loro. Potevamo fare meglio”

“Sicuramente abbiamo attaccato tanto, soprattutto nel primo tempo“. L’opinione del centrocampista del Palermo, Jacopo Segre, dopo il match perso contro la Ternana.

Secondo l’ex Torino bisognava “avere più equilibrio in certi momenti. Il calcio è anche questo, dovevamo concretizzare di più e difenderci meglio. Fra quattro giorni avremo la possibilità di rifarci”.

“Siamo partiti forte – spiega Segre -, volevamo sbloccarla subito ma l’hanno fatto loro con un tiro da fuori. Avevamo tanta voglia di riportarla dalla nostra parte. Le partite sono anche queste, ma potevamo fare sicuramente meglio“.

Il calciatore punta il dito sui vari impegni in pochi giorni. “Le partite ravvicinate possono incidere anche nelle condizioni fisiche, ma questo vale sia per noi che per loro”.

