Breda: “Mi è piaciuto tutto, sono orgoglioso dei ragazzi”

Roberto Breda, allenatore della Ternana, commenta ai microfoni di Sky Sport la bella vittoria contro il Palermo.

“Mi è piaciuto tutto – afferma – . Abbiamo sofferto all’inizio, lo sapevamo e siamo stati bravi a tenere botta. Col tempo non abbiamo smesso di giocare. Bene bene, sono orgoglioso dei ragazzi“.

“Ci godiamo questa vittoria, poi pensiamo a lavorare – continua – . È stata una grande partita da parte di tutti, abbiamo saputo leggere i momenti della gara. Raimondo? L’importante è che continui a segnare”.

“Luperini? Lo conoscete meglio di me, ha fatto la storia del Palermo. Hanno fatto tutti una partita importante, andando in vantaggio c’era il rischio di abbassarsi ma in realtà abbiamo fatto tutto con la stessa aggressività e gamba. Volevamo dimenticare Lecco, ma la Serie B è questa”, dice Breda.

