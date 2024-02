Corini: “Frenetici e confusionari, dopo il 2 a 1 non abbiamo giocato bene”

Il Palermo cade al “Barbera” contro la Ternana che compie un balzo in ottica salvezza. Eugenio Corini è intervenuto nel post partita di Sky Sport esprimendo rammarico ma parlando di un buon inizio di match prima del crollo.

“Abbiamo approcciato la partita bene andando subito in controllo. Alla prima situazione hanno trovato il vantaggio – spiega Corini -. La percezione è che potevamo fare gol anche se la Ternana era determinata”.

“Siamo diventati frenetici e confusionari, non abbiamo fatto una buona partita preso il 2 a 1. Secondo me abbiamo fatto bene nel primo tempo: fino ai 65 minuti era una buona gara, dopo abbiamo forzato troppo le giocate e ci siamo allungati. Dopo diventa complicato”, conclude.

Le parole in conferenza stampa

Secondo il “Genio”, intervenuto dopo la gara in conferenza, la sconfitta non “dipende dalla condizione atletica. La verità è che non riuscivamo a essere compatti. E’ un concetto prettamente tattico: è stato difficile avere occasioni da gol importanti. Oggi è difficile da digerire, dobbiamo stare sempre dentro la partita. Eravamo migliorati sotto questo concetto ma oggi è stato l’errore più grave”.

Poi le parole su Traoré. “Ha fatto una buona partita e avuto un ottimo impatto. Sapevo che sul lungo poteva concedere qualcosa. Strascichi di Cremona? Dopo il loro secondo gol non abbiamo avuto pazienza. Ci siamo consegnati alla Ternana ed è il grande rammarico di oggi”.

“Oggi dovevamo vincere, non è positivo. Ma nei momenti di difficoltà bisogna trovare energie e risorse. La squadra si era rimessa in corsa per le prime posizioni e sapevamo dell’importanza di questo match. Purtroppo la mancanza di equilibrio ci ha fatto perdere la partita”, conclude.

LEGGI ANCHE

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA