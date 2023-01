MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Metto l’elmetto e pedalo. So dove voglio arrivare, non mi interessa dove stavamo e dove siamo”. Così, Claudio Ranieri, nuovo allenatore del Cagliari, ha commentato la vittoria contro il Como all’esordio in Serie B, dove i rossoblu occupano la sesta posizione.

Della partita, il tecnico si è detto “moderatamente soddisfatto, con questa vittoria abbiamo guadagnato autostima. È stata una partita molto tattica e difficile, bravo il Como, pratico e pronto a verticalizzare. Siamo stati però molto bravi a stopparli subito nelle ripartenze”.

Sul ritorno in Sardegna: “Mi ha fatto piacere avere lo stadio pieno, vivo di emozioni, io ho chiesto di dare tutto sino al 90′, indipendentemente dal risultato. A me non piace mettere troppa pressione, ma c’era un’incognita: mi chiedevo, cosa avranno appreso in questi giorni? La squadra ha mostrato grande disponibilità”, ha concluso Ranieri.

LEGGI ANCHE

LA CLASSIFICA DI SERIE B