Kyle Lafferty arriva a Reggio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Palermo è sbarcato ieri sera in Calabria all’aeroporto di Lamezia. in giornata sono previste le visite mediche e la presentazione alla stampa alle ore 18.

Il calciatore nordirlandese è stato uno dei protagonisti della promozione in A del Palermo nella stagione 2013-2014 e ha giocato al fianco di Dybala, Hernandez e Belotti.





Per la Reggina è il secondo illustre colpo di mercato dopo l’acquisto dell’attaccante Jeremy Menez.

