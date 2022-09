MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

37′ s.t. – Cambia anche Inzaghi: entra Gori, esce Rivas.

35′ s.t. – Doppio cambio rosa: debutta Vido, che entra insieme a Soleri. Escono Elia e Di Mariano.

28′ s.t. – GOL DELLA REGGINA. La squadra di Inzaghi segna anche con l’uomo in meno. Cicerelli si libera facilmente sulla destra – male Stulac e Sala – e mette la palla in mezzo: Liotti si infila, calcia e con la deviazione batte Pigliacelli.

27′ s.t. – Si riprende.

26′ s.t. – Cooling break.

25′ s.t. – Occasione per il Palermo. Sponda di Bettella su calcio d’angolo, Di Mariano tenta un colpo di tacco, ma svirgola il pallone. Dietro, c’era Brunori tutto solo.

24′ s.t. – Doppio cambio per il Palermo: entrano Floriano e Sala, escono Segre e Mateju. Corini si mette col 4-2-3-1.

23′ s.t. – Inzaghi ricorre al 4-4-1.

22′ s.t. – Ammonito Bettella.

19′ s.t. – Inzaghi corre ai ripari: entrano Liotti e Loiacono per Majer e Menez.

18′ s.t. – Fallaccio di Cionek su Di Mariano: espulsione diretta per il difensore della Reggina. Intervento alto con il piede a martello sul braccio dell’esterno rosanero.

15′ s.t. – Esce Canotto ed entra Cicerelli.

13′ s.t. – GOL DELLA REGGINA. Gran gol di Menez, che dribbla due difensori e batte Pigliacelli con un gran tiro a incrociare. Prima, però, sanguinosa palla persa di Segre a centrocampo.

10′ s.t. – Di Mariano ha l’occasione migliore della partita del Palermo finora: cross perfetto di Elia sul secondo palo, Di Mariano arriva tutto solo ma di testa non inquadra la porta.

9′ s.t. – Problema fisico per Saric, alla gamba sinistra: entra Damiani al suo posto.

5′ s.t. – Baricentro basso per la Reggina di Inzaghi, che lascia pochi spazi al Palermo.

2′ s.t. – Subito pericolosa la Reggina con Rivas: salvataggio di Buttaro che devia il tiro in area di rigore. Rivas era stato servito da Menez: l’azione era partita con un lancio smarcante di Crisetig.

ORE 15.05 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. La Reggina sostituisce Pierozzi (ammonito) con Camporese: Cionek va a fare il terzino.

48′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO. Reggina avanti all’intervallo grazie al gol di Fabbian su calcio d’angolo al settimo minuto. Il Palermo parte male: tanta confusione in attacco e molti ‘buchi’ difensivi – la Reggina infatti raddoppia con Rivas, che si inserisce fra i due centrali rosanero, ma il VAR annulla per fuorigioco millimetrico. La squadra di Corini cresce nel finale, ma nonostante il palleggio sulla trequarti offensiva, non trova occasioni importanti e rimane sotto nel punteggio.

45′ p.t. – Tre minuti di recupero.

43′ p.t. – Ancora bene l’asse Buttato-Elia: il terzino mette in area un buon cross basso e Brunori sfiora il pallone.

42′ p.t. – Ancora un disimpegno sbagliato da Nedelcearu, finora impreciso: la Reggina poi prova a rendersi pericolosa in ripartenza ma Canotto non controlla il pallone.

39′ p.t. – Canotto dà un calcione a Di Mariano che stava partendo in contropiede: l’arbitro lo ammonisce.

35′ p.t. – Intanto, è stato comunicato il numero di tifosi presenti al “Granillo” per il match.

33′ p.t. – Ancora Palermo: sulla sinistra, Di Mariano rientra e crossa verso Brunori. Gagliolo però anticipa e manda in calcio d’angolo.

30′ p.t. – Continua a spingere il Palermo: Segre (fra i migliori fino ad ora) se ne va sulla fascia destra ma crossa troppo forte. Buona palla poi in profondità per Elia: Di Chiara chiude in corner.

29′ p.t. – Si riparte fortissimo: la Reggina recupera palla e parte 3 contro 1, ma Menez perde clamorosamente palla; poi, contropiede del Palermo con Elia: Di Chiara lo atterra e viene ammonito.

28′ p.t. – Si riprende.

26′ p.t. – Cooling break.

25′ p.t. – Prende coraggio il Palermo, che palleggia sulla trequarti offensiva e riesce a trovare buoni cross: ci prova Segre, di testa, ma la palla finisce di poco a lato. La Reggina invece si abbassa e lascia giocare gli avversari, cercando poi la ripartenza.

22′ p.t. – Cross di Stulac e Brunori prova a colpire in area, ma la difesa amaranto respinge in angolo.

19′ p.t. – Ammonito Pierozzi nella Reggina.

17′ p.t. – Gol annullato alla Reggina. Il Var segnala un fuorigioco (di centimetri) sul gol di Rivas, che era stato servito da un pallone alto perfetto di Menez. Rivas, poi, aveva battuto Pigliacelli con un pallonetto.

11′ p.t. – La Reggina abbassa il ritmo: la squadra di Inzaghi tiene palla e non rischia la giocata.

7′ p.t. – GOL DELLA REGGINA. Fabbian porta avanti la Reggina sul sviluppi del calcio d’angolo: sponda di Cionek e il centrocampista riceve tutto solo in area e segna di testa.

6′ p.t. – Ottimo cambio di campo di Di Chiara per Canotto: la Reggina si ritrova 3 contro 1 in campo aperto e Mateju salva il Palermo in corner (anche se l’ultimo tocco era stato del giocatore della Reggina).

3′ p.t. – Saric, schierato a sinistra sulla linea del centrocampo, gioca in posizione più avanzata, quasi sulla trequarti.

1′ p.t. – Ritmi subito alti: la Reggina sfonda a destra e arriva al cross: Nedelcearu svirgola, ma allontana. Il Palermo prova a ripartire con Brunori, che subisce fallo da Gagliolo.

ORE 14.01 – INIZIA LA PARTITA. Primo pallone controllato dalla Reggina.

ORE 13.59 – Il Palermo attacca da sinistra verso destra.

ORE 13.55 – Reggina e Palermo in campo: i padroni di casa con la maglia amaranto e i pantaloncini neri; la formazione di Corini indossa la terza maglia, quella ispirata a Santa Rosalia.

ORE 13.50 – Le squadre intanto sono rientrate negli spogliatoi: a breve l’ingresso in campo.

ORE 13.45 – Nel pre-partita ha parlato anche Crisetig, centrocampista della Reggina: “Dobbiamo mettere tanta intensità. Il Palermo ha grandi individualità ma che deve ancora amalgamarsi”. E ha parlato anche il rosanero Di Mariano: “La Reggina è in fiducia, ma quest’anno ci sono 15 squadre con valori importanti. Noi abbiamo fatto un buon mercato e i nuovi giocatori si inseriranno bene. Dobbiamo portare il Palermo dove merita”.

ORE 13.40 – Pippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky poco prima dell’inizio del match: “C’è una grande atmosfera – ha detto – dobbiamo coltivarla. Sono arrivati giocatori importanti, ma dobbiamo ancora creare un bel gruppo. Sarà una partita complicata”. E sulle scelte per la formazione: “Ho scelto Menez per svuotare l’area dato che abbiamo delle mezzali di inserimento. Santander non è in condizione, mentre Gori può entrare a partita in corso. Vedremo se il campo ci darà ragione”.

ORE 13.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Molto caldo a Reggio Calabria.

ORE 13.15 – Le squadre entrano in campo: primo giro di campo per i giocatori, che a breve inizieranno il riscaldamento.

Trasferta difficile per il Palermo. I rosa giocano sul campo della Reggina, allenata da Pippo Inzaghi, e sono già a un crocevia in questo inizio di stagione: è infatti la partita nella quale verrano inseriti i nuovi arrivi dal calciomercato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 14.00)

REGGINA (4-3-3): 22 Colombi; 27 Pierozzi, 3 Cionek, 28 Gagliolo, 17 Di Chiara; 37 Majer, 8 Crisetig (cap.), 14 Fabbian; 31 Canotto, 7 Menez, 99 Rivas.

A disposizione: 1 Ravaglia, 5 Dutu, 6 Loiacono, 9 Gori, 11 Cicerelli, 19 Santander, 21 Ricci, 23 Camporese, 24 Agostinelli, 25 Lombardi, 94 Liotti, 98 Giraudo.

Allenatore: Inzaghi.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 48 Bettella, 18 Nedelcearu, 37 Mateju; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 7 Floriano, 15 Marconi, 19 Vido, 21 Damiani, 23 Doda, 27 Soleri, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Massimi (Termoli).

Assistenti: Cipressa (Lecce) – Saccenti (Modena).

Quarto Ufficiale: Giordano (Manfredonia).

VAR: Piccinini (Forlì).

AVAR: Di Gioia (Nola).

