Reggina – Pompei in tv e streaming: c’è la diretta, quando e dove vederla, link / Serie D

La Reggina, reduce dalla vittoria in campionato contro la Vibonese, affronta il Pompei, che invece non vince dallo scorso 13 ottobre. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di oggi, domenica 24 novembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

REGGINA – POMPEI IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

Tutte le partite casalinghe della Reggina sono visibili in streaming grazie alla trasmissione del sito ufficiale. La singola gara è acquistabile al prezzo di 8,50 euro, mentre è disponibile l’abbonamento annuale al prezzo di 100 euro (accesso a tutte le partite in casa della Reggina per la stagione 2024/25).

COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming su una tv serve una smart tv connessa a internet oppure una console supportata. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.