Repubblica – “Rosa pallidissimo. Le certezze di Dionisi s’infrangono sui fischi”

“Dall’altra c’è un allenatore al quale può andar bene la prestazione, che l’importante è giocare bene tanto le vittorie arriveranno e che, in fin dei conti, poco male se le tre di testa marciano a un ritmo dieci volte più sostenuto di quello dei rosa”.

Queste le parole di Massimo Norrito su Repubblica in un pezzo in cui punta il dito sul tecnico dopo l’ultimo pari e sulle sue dichiarazioni. Dionisi continua a dirsi soddisfatto, ma è chiaro che certe prestazioni non vadano più giù.

“Un Palermo che le certezze di Dionisi costringono a giocare con una punta centrale che, sia Henry o Le Douaron poco cambia, non segna. Una squadra che, grazie all’altra incontrovertibile certezza di Dionisi, lascia l’unico vero attaccante che ha sempre segnato in panchina. Questa di Brunori sta diventando veramente una barzelletta che non fa ridere”, si legge.