Catania – Trapani, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale / Coppa Italia Serie C

Nuova sfida tra Catania e Trapani, questa volta in Coppa Italia Serie C. Le due squadre si affrontano a una decina di giorni dalla gara di campionato – vinta dagli etnei – negli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, martedì 26 novembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.

CATANIA – TRAPANI IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO / COPPA ITALIA SERIE C

Il derby si potrà seguire in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. Lo streaming gratuito è garantito su RaiPlay. La partita sarà visibile inoltre in diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.