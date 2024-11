Coppa Italia Serie C, Potenza – Altamura: dove vederla in diretta tv e streaming

Il Potenza affronta il Team Altamura negli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di oggi, martedì 26 novembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

POTENZA – ALTAMURA IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / COPPA ITALIA SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 251. La Coppa Italia Serie C su Sky è disponibile a partire dagli ottavi di finale. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.