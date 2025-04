Regolamento Rimini – Giana Erminio: cosa succede in caso di pareggio, come funziona / Finale Coppa Italia Serie C

La finale di ritorno della Coppa Italia Serie C 2024/2025 tra Rimini e Giana Erminio è pronta a regalare emozioni davanti al pubblico sold out dello stadio “Romeo Neri”. Il match decisivo, in programma questa sera con fischio d’inizio alle 20.30, vedrà i romagnoli ripartire dall’1 – 0 conquistato nella gara d’andata a Gorgonzola. Ma cosa prevede il regolamento in caso di pareggio? Ecco come funziona.

Regolamento finale Coppa Italia Serie C: come si assegna il trofeo

La squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C viene determinata in base al risultato complessivo delle due partite, andata e ritorno. Se al termine dei 90 minuti della gara di ritorno il punteggio complessivo sarà in parità, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se anche dopo i supplementari persisterà la parità, il trofeo sarà assegnato tramite i calci di rigore.

Oltre al trofeo, la squadra vincente accederà direttamente al Primo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C, mentre a livello economico il premio per la prima classificata sarà di 60.000 euro, contro i 30.000 euro destinati alla seconda classificata.





Cosa succede in caso di pareggio tra Rimini e Giana Erminio

Ecco come funzionano le possibili combinazioni al termine dei tempi regolamentari:

Situazione dopo 90 minuti Esito Rimini vince o pareggia Rimini vince la Coppa Italia Serie C Giana Erminio vince con 2 o più gol di scarto Giana Erminio vince la Coppa Italia Serie C Giana Erminio vince con 1 gol di scarto (es. 1-0, 2-1, 3-2) Si va ai supplementari

Se al termine dei supplementari il punteggio complessivo sarà ancora in perfetta parità, saranno i rigori a decretare la squadra vincitrice della 52ª edizione della Coppa Italia Serie C.

Finale Rimini – Giana Erminio: diretta tv e streaming

La sfida tra Rimini e Giana Erminio sarà visibile in diretta tv in chiaro su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (254). In streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go e RaiPlay. Il collegamento prepartita inizierà prima del calcio d’inizio, seguito dalla cerimonia di premiazione.

A dirigere la finale sarà l’arbitro Giuseppe Mucera della Sezione di Palermo, assistito da Gilberto Laghezza di Mestre e Marco Colaianni di Bari, con Gabriele Sacchi di Macerata come quarto ufficiale. Al VAR saranno presenti Francesco Meraviglia di Pistoia e Marco Piccinini di Forlì come AVAR.