Rimini – Giana Erminio in tv e streaming: c’è la diretta in chiaro, canale, orario / Finale Coppa Italia Serie C

La Coppa Italia Serie C 2024/2025 è arrivata al suo ultimo atto. Rimini e Giana Erminio si giocano il trofeo nella finale di ritorno, in programma martedì 8 aprile. Una sfida che promette grande intensità, con in palio anche l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff. Vediamo dove seguire la partita in tv e streaming, su quale canale andrà in onda e a che ora inizierà il match.

Rimini – Giana Erminio: data, orario e sede della finale

La finale di ritorno tra Rimini e Giana Erminio si disputerà martedì 8 aprile 2025 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Il Rimini riparte dall’1 – 0 ottenuto nella gara d’andata a Gorgonzola, un vantaggio che mette i romagnoli in una posizione leggermente favorevole ma che lascia tutto ancora aperto. Se al termine dei tempi regolamentari il punteggio complessivo sarà in parità — ad esempio in caso di vittoria dei lombardi con un gol di scarto — si procederà ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Dove vedere Rimini – Giana Erminio in tv e streaming

La finale sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), offrendo così la possibilità di seguire il match anche a chi non possiede un abbonamento pay-tv. L’incontro sarà inoltre visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254), per gli abbonati Sky. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile vedere Rimini – Giana Erminio attraverso NOW TV, la piattaforma streaming di Sky, oppure tramite Sky Go e RaiPlay, il servizio digitale gratuito della Rai.





Cosa si gioca: Coppa Italia Serie C e accesso ai playoff

Oltre al trofeo, il successo nella finale garantisce anche un risultato importantissimo: chi vincerà tra Rimini e Giana Erminio accederà di diritto al Primo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Per il Rimini, forte dell’1 – 0 dell’andata, si tratta di una grande occasione da sfruttare davanti al proprio pubblico. La Giana Erminio, però, è pronta a tentare il colpo grosso e ribaltare il risultato. La finale promette emozioni e sarà decisiva non solo per la Coppa, ma anche per il futuro cammino delle due squadre nella stagione.