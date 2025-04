Bayern Monaco – Inter in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Champions League

Il grande appuntamento è ormai alle porte: Bayern Monaco e Inter si sfideranno questa sera, martedì 8 aprile, nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il calcio d’inizio è previsto alle 21.00 alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera. Scopriamo dove vedere la partita in tv e streaming, su quale canale seguirla e tutte le informazioni utili.

Bayern Monaco – Inter, i precedenti in Champions League

Quella di oggi sarà la decima sfida europea tra Bayern Monaco e Inter. Il bilancio complessivo vede cinque successi per i tedeschi, un pareggio e tre vittorie per i nerazzurri. L’ultimo doppio confronto risale alla fase a gironi della Champions League 2022/23, dove il Bayern si impose in entrambe le occasioni con il risultato di 2 – 0.

Tuttavia, quando le due squadre si sono affrontate nella fase a eliminazione diretta, è sempre stata l’Inter a passare il turno. Memorabile la vittoria nella finale di Madrid nel 2010, con il 2 – 0 firmato Milito, e il successo negli ottavi di finale della stagione 2010/11 grazie alla regola dei gol in trasferta (3 – 3 il totale).





Solo il Real Madrid ha eliminato il Bayern Monaco più volte nella fase a eliminazione diretta. L’Inter, insieme a Barcellona, Chelsea e Milan, fa parte dell’élite di squadre che sono riuscite a superare i bavaresi più di una volta.

Bayern Monaco – Inter: orario e dove vederla in tv e streaming

La sfida Bayern Monaco – Inter sarà trasmessa martedì 8 aprile alle 21.00 in diretta su Sky Sport (canali 201 e 252) e in streaming su Sky Go e NOW TV. Sarà possibile seguire l’evento in esclusiva su piattaforme Sky, sia in modalità televisiva che digitale.

Inoltre, aggiornamenti e approfondimenti saranno disponibili su Inter TV, il canale ufficiale del club nerazzurro. Il livematch pre-partita inizierà alle 19.30, visibile anche in streaming gratuito sul canale YouTube ufficiale dell’Inter fino alle 20.15. Dopo il triplice fischio, non mancheranno interviste e analisi post-partita.

Come arrivano Bayern Monaco e Inter alla sfida di Champions League

Il Bayern Monaco arriva ai quarti di finale con la consueta ambizione europea, forte di una rosa tra le più complete del torneo. Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi si presenta con numeri straordinari: su 10 partite disputate in questa edizione della Champions League, i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata in ben 8 occasioni. Con un 80% di clean sheet, l’Inter ha registrato la miglior percentuale di sempre per una squadra che abbia giocato almeno 10 incontri in una singola stagione della competizione.