MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Al netto di alcune pedine ancora da innestare per completare l’organico, le sensazioni sono positive“. Alessandro Geraci analizza su Repubblica la situazione in casa Palermo al termine del ritiro in Trentino e a un passo dall’esordio stagionale in casa del Cagliari per la Coppa Italia.

Tra la difesa rivoluzionata dai nuovi arrivi (e non è ancora finita), un centrocampo ritrovato dal ritorno di Stulac e l’acquisto di Vasic e un attacco pronto a sfruttare Brunori e le fasce laterali, il Palermo si riscopre più duttile: Corini ha più frecce nel proprio arco per far male agli avversari.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SONDAGGIO PER MORUTAN

PALERMO, CON CAGLIARI E BARI TRASFERTE “A RISCHIO”