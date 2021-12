MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“C’era la Sicilia del calcio, che quindici anni fa aveva tre club in A“. Questo l’incipit di Salvatore Geraci nell’edizione odierna di Repubblica per parlare di un periodo lucente per i club siciliani ormai finito.

Uno scenario definito desolante: quattro fallimenti in due anni e tre città in C. L’ultimo è stato quello del Catania, ora affidato alle mani dei curatori fallimentari.

Poi c’è il Palermo, che dopo i fasti del passato non convince con i risultati, tanto che Filippi sembra ad un passo dall’esonero. L’Acr Messina cerca di risalire una classifica complicata che li vede quart’ultimi con 17 punti.

In D invece l’Fc Messina è stato escluso dal campionato e il Trapani di Morgia tenta la strada dei playoff. Quindici anni fa erano tre le siciliane a splendere nel massimo campionato, oggi rimane al massimo la Serie C.

LEGGI ANCHE

GDS – “PALERMO, BUFERA SU FILIPPI: AVVENTURA AI TITOLI DI CODA”