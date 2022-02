MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Vincenzo Camilleri cerca l’ennesimo rilancio all’ACR Messina. Il difensore classe 1992 ha vestito le maglie di Chelsea e Juventus, ha giocato in Serie A, in Europa League e nelle nazionali giovanili, prima di girovagare in attesa della giusta piazza. Ora è tornato nella “sua” Sicilia.

Fabrizio Bertè, sulle pagine di Repubblica, racconta la storia del difensore gelese, da giovanissimo considerato una promessa del calcio italiano, tanto che dalla Reggina andò a Londra per vestire la maglia del Chelsea. “Se dovessi fare un bilancio della mia carriera, direi che è stata un gran casino“, afferma.

“Porto al Messina il mio entusiasmo, il mio carisma e la mia esperienza – afferma – . Sono in una piazza fantastica e faremo di tutto per salvarci. Rimpianti? Non ne ho e non devo neanche riscattarmi perché ho sempre dato il 100%. A Messina lotterò per la maglia“.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DODA E DALL’OGLIO NON RECUPERANO

PALERMO, LA DIFESA “BALLA”: 4 GOL IN 2 PARTITE

PALERMO, OCCASIONE PERSA: NON SOLO L’ARBITRO È SCARSO