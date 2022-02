MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Masimiliano Doda e Jacopo Dall’Oglio difficilmente saranno in campo nella gara contro la Juve Stabia. Come riportato sulle pagine del Giornale di Sicilia, i due non si sono allenati con il resto della squadra.

Nella prima seduta svolta dal Palermo dopo la partita di Campobasso, inoltre, Crivello ha svolta un allenamento differenziato a causa di un sovraccarico muscolare. L’esterno difensivo, tuttavia, dovrebbe tornare presto a lavorare con i compagni ed esserci sabato con la Juve Stabia. Ancora out Marong, che sta affrontando delle problematiche dovute al recupero dal Covid: ne avrà ancora per 50 giorni.

Doda aveva riportato un trauma distorsivo contusivo nella regione mediale del ginocchio destro. Gli esami di Dall’Oglio, invece, avevano evidenziato un nuovo trauma contusivo alla coscia destra, già interessata da un precedente trauma durante la partita contro il Catanzaro.

