Il Catania non ci sta. Dopo la pesante squalifica decisa dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore, Francesco Baldini, è arrivata la reazione del direttore dell’area tecnica, Maurizio Pellegrino.

Intervistato per ‘La Sicilia’, Pellegrino commenta così la squalifica: “Si tratta di un errore clamoroso, una decisione che non ci spieghiamo. Baldini non ha detto una sola parola offensiva, aveva fatto da paciere durante la gazzarra nel finale di partita”.

La società etnea, infastidita dalla pesante squalifica (Baldini dovrebbe saltare tre turni), si sta muovendo per preparare il ricorso quanto meno per arrivare a una riduzione della pena inflitta al tecnico.

