“Sasà Sullo è tornato a casa”, si legge così sulle pagine de La Repubblica riguardo al ritorno del napoletano a Messina. Sullo è tornato in Sicilia e guiderà l’Acr in Serie C, dopo aver vestito la maglia del club per sette anni.

Un ritorno gradito anche dai tifosi, che non l’hanno dimenticato: “La tua è una storia da rispettare”, le parole scritte su uno striscione per onorare il passato del nuovo tecnico giallorosso.

Una storia straordinaria quella di Sullo con la società messinese, con cui sono arrivate due promozioni: dalla Serie C alla Serie A. Il centrocampista, che vanta 168 presenze condite da 31 gol, ha ottenuto con i giallorossi un settimo posto, rimasto nella storia del club. Indimenticabile, anche la tenacia e la determinazione con cui il nuovo tecnico dell’Acr ha sconfitto un tumore, nel 2004, che l’hanno costretto a diversi mesi lontano dai campi di calcio.

