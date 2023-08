MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“A Kristoffer Lund, il nuovo terzino del Palermo, piace correre sulla fascia sinistra e sfornare assist ai compagni, ben 13 in 85 presenze”. Scrive così Tullio Filippone, che sulle pagine di Repubblica approfondisce la carriera del nuovo difensore rosanero.

Classe 2002, a 21 anni Lund arriva a Palermo con un curriculum di due campionati di grande livello in Svezia, dove ha contribuito alla favola dell’Hacken, la società dei sobborghi di Göteborg che ha vinto uno scudetto storico e che si sta giocando il titolo anche quest’anno. Vanta anche 4 presenze nei preliminari di Champions League e 2 in quelli di Europa League. Per portarlo a Palermo, la società di viale del Fante ha sborsato qualcosa come 2,5 milioni di euro.

A Palermo, quando si parla di Danimarca, la mente va sempre al difensore Simon Kjaer che a 19 anni, nella stagione 2008/2009, si era ambientato sin subito conquistando il popolo rosanero e che dalla Sicilia ha cominciato la sua scalata nel calcio internazionale, che lo avrebbe portato in nazionale e al Milan.

LEGGI ANCHE

LIVERANI: “PALERMO, PUOI LOTTARE PER LA SERIE A”

PALERMO, SARIC VERSO LA TURCHIA

CALCIOMERCATO PALERMO, DAMIANI PIACE ALLA JUVENTUS