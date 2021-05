Un bivio di fondamentale importanza quello che attende il Palermo contro l’Avellino nella gara di ritorno dei playoff. Secondo Valerio Tripi di Repubblica, è tutto nelle mani dei rosanero che potranno proseguire la gloriosa cavalcata in B o tornare a casa senza avere ottenuto nulla.

Sicuramente la squadra di Filippi parte da una situazione di vantaggio grazie alla vittoria dell’andata che consente di avere due risultati utili su tre, ma come annunciato ieri in conferenza dai biancoverdi, l’Avellino farà di tutto per sovvertire il risultato. Il quotidiano analizza anche il ritorno di Luperini e ipotizza pochi ritocchi di formazione.





Inoltre, sempre su Repubblica, i sentimenti che hanno accompagnato la vigilia dopo la rissa nella gara d’andata al Barbera. Come se la partita non fosse mai finita. Braglia ieri si è difeso in conferenza stampa e intanto i tifosi irpini mantengono il clima incandescente facendo circolare un volantino: “Appuntamento alle 18,45 a Campo Genova attenderemo insieme il passaggio del pullman del nostro amato Avellino per far sentire alla squadra tutto il nostro calore”.

“Abbiamo l’obbligo morale di rendere incandescente l’ambiente, abbiamo l’obbligo di trasmettere loro tutto il nostro amore per questa maglia. Chiediamo l’aiuto di tutti per sostenere i ragazzi e spingerli alla vittoria. Vi invitiamo a indossare una maglia dell’Avellino: sciarpa al collo e bandiera in mano, orgogliosi e fieri come siamo. La forza del lupo è il branco. Azzanniamoli. Avanti Avellino, avanti Irpinia”, conclude il messaggio.

Intanto in Campania è scoppiata una piccola polemica anche per la scelta dell’arbitro: Luca Zufferli di Udine aveva già avuto dei trascorsi con Braglia quest’anno ed era stato indicato dall’allenatore come la causa primaria delle sconfitte contro Francavilla e Catania.

