La Serie C parte, lo sciopero è sospeso: il Palermo scende in campo a Teramo, il Trapani invece continua a non allenarsi e a non avere certezze sull’esordio al Provinciale contro la Casertana. Valerio Tripi di Repubblica analizza la situazione delle due squadre siciliane alla vigilia dell’inizio del campionato.

I rosa hanno aspettato e sperato pazientemente che la situazione si risolvesse e hanno preparato la trasferta di Teramo come se le voci dello sciopero non fossero mai esistite. Boscaglia ha allenato i suoi in vista della partita e parlerà in conferenza stampa prima della partenza per l’Abruzzo.





Discorso diverso per il Trapani: i granata si solo allenati una sola volta in gruppo, per il resto il Provinciale è stato trovato sempre chiuso. Il match d’esordio contro la Casertana è a forte rischio. Nel caso in cui la Casertana e gli ufficiali di gara si presentassero allo stadio e il Trapani disertasse, arriverebbe per i padroni di casa la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione.

