Repubblica – “Palermo, lo stadio ha l’agibilità: via libera in deroga”

“C’è il via libera per l’agibilità dello stadio “Barbera” per il prossimo campionato di Serie B. Ma solo con deroghe e in una condizione in cui l’impianto resta un cantiere aperto”. Scrive così Valerio Tripi, che sulle pagine di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle condizioni dell’impianto di viale del Fante.

Gli uffici della Lega hanno ricevuto dal Palermo il carteggio con tutti i documenti richiesti dalla Commissione di vigilanza, che ha indicato le priorità inderogabili su cui il Palermo è già intervenuto, anticipando i costi al posto del Comune. Andranno effettuati altri interventi, ma che al momento non impediscono il rilascio dell’agibilità.

Senza il via libera, il Palermo rischiava di dovere indicare un’altra sede per le partite interne. Fra i criteri che non sono stati soddisfatti, e che il Palermo ha aggirato grazie alla concessione di una deroga, ci sono i servizi igienici, l’adeguamento degli impianti antincendio e la realizzazione degli impianti di illuminazione di emergenza. Fra i lavori da effettuare restano anche quelli dell’impermeabilizzazione della copertura della tribuna.





