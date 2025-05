Saric: “Resterei a Cesena, ma non dipende da me”

È incerto il futuro di Dario Saric. Il cartellino del centrocampista è di proprietà del Palermo, ma da gennaio ha giocato al Cesena in prestito e la società bianconera vanta il diritto di riscatto. In un’intervista al Corriere di Romagna, Saric ha commentato la situazione.

“Ho avuto tante belle conferme su questa piazza. Qui è perfetto per un calciatore. Ho rispolverato tanti bei ricordi ed è stato molto bello tornare in Romagna. Resterei, ma non dipende da me – ha ammesso – . L’affetto e i ringraziamenti della gente sono la cosa più bella, sono contento che abbiano riconosciuto i sacrifici miei e della squadra”.

Poi sulla stagione disputata, si è espresso così: “Finalmente ho giocato con continuità. Ho anche segnato qualche gol decisivo e ritrovato la Nazionale. Abbiamo anche conquistato la ciliegina con i playoff: a Catanzaro non è andata come volevamo, però abbiamo giocato una grande gara che meritavamo di vincere”.





