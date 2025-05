Palermo, addio Dionisi: aperto il casting al successore del tecnico

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il divorzio. Intanto, è già aperto il casting per la panchina del Palermo. Questo il tema trattato dal Giornale di Sicilia che analizza il post Dionisi e i tecnici attualmente in orbita rosanero.

Tra questi Gilardino, con cui ci sono già stati contatti avviati. L’ex calciatore del Palermo si è detto ben felice di tornare in Sicilia ma ha un accordo fino al 2025 col Genoa. Poi, l’artefice della salvezza del Mantova: Possanzini, anche lui con un contatto fino al 2025 ma è considerato “una scommessa” si legge.

Ma anche Pecchia che è reduce da stagioni convincenti con il Parma che ha portato in A. Il suo contratto scade nel 2027. Infine, Vanoli: la trattativa con il Torino è in corso ma il suo contratto, anch’esso in scademza, ha un’opzione per un altro anno.