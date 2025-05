Calciomercato Palermo, GdS: “Nikolaou può tornare in Grecia”

Via col mercato in uscita. Anche Nikolaou potrebbe cambiare aria e tornare in patria. Il difensore, fortemente voluto da Dionisi, non ha convinto fino in fondo e su di lui ci sono diverse squadre greche.

Tra queste, riporta l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, l’Aek Atene ma non solo. Nikolaou ha 27 anni e un contratto siglato col Palermo fino al 2028: con il club rosa ha totalizzato 30 partite e un gol.

Possibile anche l’addio di Vasic che potrebbe “tornare a casa“. Su di lui c’è il Padova dove è stato prelevato nel 2023 con circa 2 milioni e un accordo quinquennale.