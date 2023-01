MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Bruno Martella è a un passo dal Palermo. La trattativa tra la società rosanero e la Ternana è in fase di chiusura, si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Tullio Filippone, sulle pagine di Repubblica, scrive che con l’arrivo di Verre e Martella, il Palermo riempirebbe al massimo (18 posti) le caselle degli over 23 e per acquistare dovrebbe prima cedere qualcuno, con Edoardo Lancini che resta il favorito per lasciare la Sicilia.

“La vera esigenza del Palermo è trovare un esterno destro che prenda il posto lasciato vacante dall’infortunato di Elia. Ma in questo, ove non si volesse puntare su un giovane under 23, si dovrebbe prima cedere qualche over”, scrive Filippone.

