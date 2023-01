MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La classifica di Serie B si va ‘sgranando’ ma comunque rimane corta. Carlo Brandaleone, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza i risultati dello scorso fine settimana, parlando anche delle speranze playoff del Palermo.

Il Palermo resta la squadra con la serie positiva aperta più lunga: sette partite senza sconfitte. “E ovviamente, a un punto dai playoff, i fans rosa hanno cominciato a sognare un traguardo che sembrava improponibile dopo lo stentato inizio di campionato“, scrive Brandaleone.

Con 28 punti, inoltre, il Palermo può guardarsi indietro con relativa tranquillità. Lo scorso anno, per evitare i playout, sono bastati 36 punti. Una quota alla portata dei rosa, che però non devono abbassare la guardia; sono tanti gli esempi di squadre ‘tranquille’ dopo il girone d’andata, poi finite in Serie C.

