Repubblica – “Pit stop rosanero, dalla difesa al modulo: una sosta per ripartire”

“La difesa da sistemare, l’uomo chiave per gestire la partita, Fabio Lucioni, da recuperare e l’attacco da ritrovare“. Sono gli obiettivi del Palermo in versione “sosta” individuati da Tullio Filippone nell’edizione odierna di Repubblica.

Il giornalista parla dell’ex Frosinone in via di guarigione (pronto a mettere minuti nelle gambe già nell’amichevole contro il Lommel) e della sua importanza in una retroguardia che senza di lui ha incassato 13 gol in 23 partite.

Corini agirà anche su un modulo con la difesa a tre per dare maggiore copertura e cercherà tatticamente di sostituire l’infortunato Ranocchia. Un compito arduo. “Partendo dal fatto che contro il Venezia Henderson non è stato ancora una volta all’altezza”.

“Le alternative sono Vasic e Coulibaly, che però non convincono”, si legge. Infine, bisogna recuperare la condizione di alcuni giocatori che hanno necessità di rifiatare, come Lund che ha difettato in fase difensiva.