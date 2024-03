Crotone, ufficiali le dimissioni di Silvio Baldini. Richiamato Zauli

“Non voglio essere io il problema. E soprattutto non voglio andare incontro a figure del ca…o“. Lo aveva detto Silvio Baldini, che dopo un percorso horror fatto di quattro sconfitte e una sola vittoria lascia la guida del Crotone. Sono infatti ufficiali le dimissioni del tecnico.

Il tecnico ex Palermo aveva preso tempo per riflettere dopo l’ultima gara persa in campionato col Monterosi e poi ha preso la decisione definitiva di lasciare. Sulla panchina del club arriva Lamberto Zauli, già richiamato dalla società.

LA NOTA DEL CROTONE

Il Football Club Crotone comunica che a seguito delle interlocuzioni avvenute nella giornata di ieri e ad attente riflessioni, nonostante il rapporto di fiducia con la società, il responsabile tecnico della prima squadra Baldini ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni.

A guidare la squadra, già a partire dal match casalingo di lunedì sera contro la Casertana, tornerà Lamberto Zauli.

Il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna ringraziano Silvio Baldini per la disponibilità, la professionalità e l’impegno profuso nella pur breve esperienza sulla panchina degli squali, auspicandogli le migliori fortune per il futuro. Allo stesso tempo intendono convintamente augurare buon lavoro a mister Zauli per la ripresa del suo percorso in rossoblù.