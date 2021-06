Storie di quattro ex rosanero all’Europeo. Le ha raccontate Valerio Tripi tra le pagine di Repubblica, in cui ha descritto momenti peculiari e il percorso nel Palermo di Sirigu, Cristante, Belotti ed Emerson Palmieri.

L’ex portiere del PSG nasce come attaccante ma si spostò tra i pali a causa dell’asma. Arrivò dal Venezia quando i lagunari fallirono: praticamente è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Esordì con la prima squadra a 19 anni (era il 2006) finché diventò titolare. Emerson, invece, fu una scoperta di Franco Ceravolo. Fu prelevato dal Santos nel 2014 e scese in campo poche volte, anche perché Zamparini ruppe le contrattazioni e non lo riscattò per un milione di euro.





Belotti arrivò dall’Albinoleffe con diffidenza generale: chiuse la stagione con 10 reti e contribuì alla promozione prima di essere ceduto all’insaputa dell’allora allenatore Beppe Iachini che protestò anche contro il patron. Cristante invece non ebbe molta fortuna in Sicilia. Lui stesso dirà dopo il trasferimento dal Benfica: “Ero appena atterrato da Lisbona e già avevamo cambiato allenatore: via Iachini per Ballardini. Poi Zamparini ha richiamato Ballardini e ha mandato via Iachini. Un delirio, non si capiva niente”.

