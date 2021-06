La priorità è programmare e non cadere negli stessi errori che hanno portato il club di viale del Fante, quest’anno, ad avere un rendimento al di sotto delle aspettative. E’ l’argomento affrontato dal Giornale di Sicilia di oggi attraverso la penna di Benedetto Giardina.

Che la società abbia riscontrato delle difficoltà durante la stagione è fuori da ogni dubbio, alcune “colpe” sono anche state ammesse anche dagli addetti ai lavori. Il quotidiano individua tre errori fondamentali da evitare per allontanare un’altra partenza ad handicap.





Uno di questi è il mercato che dovrà essere gestito con tempi precisi per evitare di iniziare la stagione con una squadra incompleta. Gli altri due riguardano il presentarsi in ritiro con un numero di giocatori insufficiente anche per i test in famiglia e la mancata disputa di amichevoli: fondamentali per preparare la squadra.

Al momento il Palermo non avrebbe 20 giocatori di movimento a disposizione (per quel che riguarda la prima squadra): i contratti di Martin e Santana scadono a giugno. Inoltre, il prestito di Fallani, Corrado, Palazzi e Rauti è praticamente scaduto. Anche Lucca sembra destinato al cambio di maglia, per l’attaccante non mancano le richieste. L’anno scorso i rosa arrivarono in ritiro con soli quindici elementi ai quali furono aggregati quattro primavera. La speranza è che quest’anno si inizi con una marcia in più.

