Entro metà gennaio, il 100% delle azioni del Catania sarà in mano di Joe Tacopina. Alessandro Vagliasindi, sulle pagine di Repubblica, riporta i nomi dei soci che lo accompagneranno in questa avventura: Sean Largotta, John Pavia, Chip Sloane, Kevin Van, Joe Cuttone e Gaetano Nicolosi (attuale azionista di maggioranza della Sigi).

Tacopina ha pronti 35 milioni per il Catania; l’obiettivo è il ritorno della squadra in Serie A. Grandi ambizioni e investimenti, a partire dalla prossima sessione invernale del calciomercato. La proprietà in pectore, infatti, vuole potenziare la rosa per puntare a vincere i playoff.





Nei progetti di Tacopina c’è anche la costruzione di un nuovo stadio ma nell’immediato bisognerà procedere con la riqualificazione del “Massimino”. Oltre al calcio, però, Tacopina vorrebbe fare altri investimenti.

L’americano, infatti, vuole investire anche nel settore del mercato immobiliare, dell’hospitality di lusso e della ricezione turistica, concentrandosi sulla Sicilia orientale e coinvolgendo imprenditori locali.

