Nicola Valente è tornato titolare nella gara contro la Casertana e ha subito inciso positivamente. Il 14 rosanero è stato decisivo con i suoi cross, sempre tagliati e precisi, e a fine gara è risulato uno dei migliori. Il suo rientro è una grande notizia per Boscaglia, che ora ha una freccia in più.

Intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, Valente ha commentato così la gara con la Casertana: “Sono molto contento del risultato. Dal punto di vista personale, cerco solo di lavorare al meglio. È chiaro che davanti mi trovo gente come Floriano, Kanoute e Silipo, quindi in qualche modo bisogna sempre fare qualcosa in più”.





L’esterno racconta anche l’esperienza del derby, ultima gara da titolare giocata prima della Casertana: “Ci tenevo ad affrontare il Catania con la maglia del Palermo. Mi sono fatto male dopo neanche mezz’ora e non riuscivo nemmeno a camminare. In condizioni normali, avrei chiesto subito il cambio ma dovevo stringere i denti. Ci sono volute due settimane per rientrare”.

E sugli obiettivi stagionali di squadra, dice: “Non vogliamo semplicemente entrare tra le prime cinque, ma vogliamo essere tra le prime cinque. Vogliamo chiudere nella miglior posizione possibile. Poi ne parleremo alla fine, in primavera, per vedere dove ci troveremo. L’obiettivo nostro è di vincerle tutte e questo ti crea una mentalità positiva”.

