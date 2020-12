Roberto Boscaglia non smette di “martellare” i suoi ragazzi. L’allenatore del Palermo è consapevole che ci sono ancora tanti dettagli da approfondire anche dopo la vittoria contro la Casertana e, durante gli allenamenti, si concentra su due aspetti: intensità e cinismo.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che i rosa si stanno allenando al “Pasqualino” di Carini e che Boscaglia non si sta ancora concentrando sulla tattica. Il tecnico ha lavorato con delle partitelle a tema, puntando sulla finalizzazione.





Uno dei problemi del Palermo è infatti quello di creare tanto, soprattutto in casa, ma di non concretizzare. Anche contro la Casertana si è verificato lo stesso aspetto, con i rosa che, prima del 2 – 0 di Lucca, hanno avuto tante occasioni per chiudere in anticipo la gara.

Sul fronte infermeria, lo staff sanitario del Palermo ha ormai completato l’opera di recupero degli infortunati. Rimane solo Almici ai box, poi sono tutti disponibili, anche Corrado, in campo per gli allenamenti.

