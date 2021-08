MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Si va verso la fine dei ricorsi per le squadre di Serie C. Si sono concluse questa sera le udienze al Tar del Lazio di Carpi e Casertana. Sono state bocciate entrambe le sospensive e quindi i club vengono esclusi dalla prossima Serie C come già successo alla Sambenedettese e al Chievo – che però lottava per la riammissione in B -. Per entrambe la trattazione collegiale alla camera di consiglio è fissata al 6 settembre 2021.

Qui il decreto che esclude la Casertana

Qui quello che esclude il Carpi

Chi andrà in Serie C?

Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena adesso attendono solo l’ufficialità ma dovrebbero essere ammesse al prossimo campionato. Discorso diverso per la Pistoiese Il club attualmente è stato accettato nel torneo al posto del Fano la cui domanda di iscrizione era risultata incompleta: la società però ha optato per il ricorso al Collegio di Garanzia che deciderà sul da farsi. Nel caso di conferma di esclusione, ci sarà la Pistoiese. Per quel che riguarda il Siena però, il Novara avrebbe presentato nelle ultime ore un ricorso in extremis ma sembrano non esserci le tempistiche per un rush finale e per scavalcare i bianconeri.

